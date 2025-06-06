Раскрыты подробности последней ракетной атаки ВСУ на Крым

Во время ночной атаки ВСУ на Крым и Севастополь, над Чёрным морем сбили три управляемых ракеты.В Минобороны России сообщили, что во время последней атаки на Крым силы ПВО сбили три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД».
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