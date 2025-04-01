«Когда вокруг есть признаки геополитической разрядки, кажется, что что-то наступает. Но спортивные власти впереди политических не пойдут». Вице-президент РФС о возвращении России

С 2022 года сборные России отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Ранее президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсуждали возможность проведения хоккейных матчей с участием игроков КХЛ и НХЛ.