Два жителя Калуги вынесли с оборонного предприятия 2 тонны титана

В Калуге два местных жителя вынесли с оборонного предприятия 2 тонны титана. Данный ценный метал должен был использоваться на заводе для исполнения госзаказаВ Калуге два местных жителя вынесли с оборонного предприятия 2 тонны титана.
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