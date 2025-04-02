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Калужские новости

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Два жителя Калуги вынесли с оборонного предприятия 2 тонны титана

Два жителя Калуги вынесли с оборонного предприятия 2 тонны титана

В Калуге два местных жителя вынесли с оборонного предприятия 2 тонны титана. Данный ценный метал должен был использоваться на заводе для исполнения госзаказаВ Калуге два местных жителя вынесли с оборонного предприятия 2 тонны титана.

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