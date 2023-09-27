Сатановский. О вине России перед Арменией

Борис Виленский

Сатановский, как всегда, задаёт неудобные вопросы армянам и азербайджанцам. А может нам стоит задать себе вопрос: почему мы упустили южный Кавказ, почему пустили всё на самотёк, почему мы всё время опаздываем на несколько шагов? Думаю, что скоро в Армении будут французские и американские военные базы, а Азербайджан уже давно на коротком поводке у Турции. Пора уже и волю проявить!