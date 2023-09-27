И ещё немного об Армении, Азербайджане, Турции, Соединённых Штатах Америки, Евросоюзе и России, с точки зрения пожившего своё и немало за это время повидавшего пожилого русского еврея, которым автор был и остаётся, воспитанного в Советском Союзе, неплохо ориентирующегося в том, как этот мир устроен и не слишком интересующегося тем, что про него подумают, скажут и напишут.
Сатановский. О вине России перед Арменией
Комментарии
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Евгений Мангуш
это касается сумгаитских событий. Я всегда был в недоумении: и чего это азерботы возненавидели армян.
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10 час.
Борис Виленский
Сатановский, как всегда, задаёт неудобные вопросы армянам и азербайджанцам. А может нам стоит задать себе вопрос: почему мы упустили южный Кавказ, почему пустили всё на самотёк, почему мы всё время опаздываем на несколько шагов? Думаю, что скоро в Армении будут французские и американские военные базы, а Азербайджан уже давно на коротком поводке у Турции. Пора уже и волю проявить!
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10 час.
Марина
ваши предложения! Четко и конкретно, без демагогии
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9 час.
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