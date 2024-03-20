На территории Магаданской области продолжается акция «Сообщи, где торгуют смертью»

В Магаданской области продолжается акция «Сообщи, где торгуют смертью». Полицейские рассказывают молодежи о вреде потребления наркотиков, а также об ответственности, предусмотренной за их незаконный оборот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Расчеты РСЗО «Град» 1-го армейского корпуса ГрВ «Юг» уничтожили склад с боеприпасами и живую силу противника на Авдеевском участке СВО
- Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили ДРГ украинских неонацистов в лесном массиве приграничного района с Белгородской областью
- Ивановские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска и закрепились, улучшив положение по переднему краю
Свежие комментарии