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Царьград

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Жара до +36°С в Свердловской области: МЧС выпустило предупреждение

Жара до +36°С в Свердловской области: МЧС выпустило предупреждение

В Свердловской области сохраняется аномальная жара. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки столбики термометров в регионе не опустятся ниже отметки в +30 градусов, а в отдельных районах воздух прогреется до +36 градусов.

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