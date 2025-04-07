Генерал Даймлинг. Преображение палача в борца за мир

Бертольд Карл Адольф фон Даймлинг (Berthold Karl Adolf von Deimling) (1853–1944). Командующий колониальными войсками в Германской Юго-Западной Африке Перевод статьи «Vom Saulus zum Paulus»», опубликованной в немецком журнале «Militaer und Geschichte» N2/2025.
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