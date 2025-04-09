Известный в РФ ведущий теперь работает на Зеленского

Знаменитость заслужил место благодаря резкой русофобской позиции! Известный в России ведущий получил работу в администрации Зеленского: Известный в России по шоу «Орел и решка» ведущий Николай Серга занялся политической деятельностью.
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