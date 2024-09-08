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Царьград

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Фильм «Битлджус 2» заработал 41,5 миллиона долларов за первый день проката

Фильм «Битлджус 2» заработал 41,5 миллиона долларов за первый день проката

Действие фильма происходит через 36 лет после событий первой части.Фильм «Битлджус 2» режиссера Тима Бертона заработал 41,5 миллиона долларов за первый день проката в кинотеатрах США.

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