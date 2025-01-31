В США рассказали о потере Украиной территорий

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что продолжение конфликта с Россией разрушает Украину. Страна теряет все больше и больше территорий, отметил политик интервью журналистке Мегин Келли, сказано на сайте Госдепа.
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