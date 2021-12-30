Петрозаводчане предпочитают искусственные ели

Нет привычных для города ярмарок продажи новогодних елей. Зато ассортимент искусственных – все шире и шире Вспомним не такие уж давние времена, когда после празднования Нового года контейнерные площадки были завалены отслужившими новогодними елками.
Нет привычных для города ярмарок продажи новогодних елей. Зато ассортимент искусственных – все шире и шире Вспомним не такие уж давние времена, когда после празднования Нового года контейнерные площадки были завалены отслужившими новогодними елками.
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