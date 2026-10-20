В ДТП в Липецкой области погиб водитель ВАЗ-2110, его пассажир госпитализирован.Утром 19 октября в Липецкой области в 10 часов на автодороге Тербуны - Набережное - Волово 39-летний водитель ВАЗ-2110 потерял управление своим автомобилем и съехал с дороги.