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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Как получить компенсацию пострадавшим от паводка жителям Алтайского края?

Как получить компенсацию пострадавшим от паводка жителям Алтайского края?

Рассказываем, как пострадавший от наводнения жителям Алтайского края получить выплату Из-за подтопления талыми водами населенных пунктов в Алтайском крае 30 марта губернатор Виктор Томенко ввел режим чрезвычайной ситуации.

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