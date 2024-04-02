Как получить компенсацию пострадавшим от паводка жителям Алтайского края?

Рассказываем, как пострадавший от наводнения жителям Алтайского края получить выплату Из-за подтопления талыми водами населенных пунктов в Алтайском крае 30 марта губернатор Виктор Томенко ввел режим чрезвычайной ситуации.
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