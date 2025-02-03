Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Evgenija Palette
    Надо ввести ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ "ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ"!!!"Никакого гуманиз...
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Киевский грантоед: Трампу для достижения мира гораздо проще ослабить Украину

Киевский грантоед: Трампу для достижения мира гораздо проще ослабить Украину

Геополитические роли России и Украины для администрации Трампа совершенно несопоставимы. Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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