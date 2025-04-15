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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"В камеру смотри!": Цыганская мама сама привела своих "мальчиков" в полицию. Они избили девочку

"В камеру смотри!": Цыганская мама сама привела своих "мальчиков" в полицию. Они избили девочку

Царьград Фото: коллаж Царьград В Сасово Рязанской области трое подростков из цыганской диаспоры избили знакомую девочку.

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Комментарии
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Юрий Селиванов
Статья заказная, создана в целях нас коренных жителей ввести в заблуждение. Неповерю, что бы цыганка своих цыганят сдала, лож!
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5 час.
Кот Рыжый
замечание--верное! прячут, отвозят в соседние области, куда угодно, но не =сдают= полиции!
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5 час.
Лариса Козлова
&quot;Мама цыганская привела...&quot; Ну так мама помнит, наверное, как в Коркино начали цыган громить. Вот и притащила своих &quot;шалунов&quot; поизвиняться на камеру. Только почему-то не верит уже никто этим извинениям - осточертели, если честно.
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5 час.
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