Царьград Фото: коллаж Царьград В Сасово Рязанской области трое подростков из цыганской диаспоры избили знакомую девочку.
"В камеру смотри!": Цыганская мама сама привела своих "мальчиков" в полицию. Они избили девочку
Комментарии
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Юрий Селиванов
Статья заказная, создана в целях нас коренных жителей ввести в заблуждение. Неповерю, что бы цыганка своих цыганят сдала, лож!
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5 час.
Кот Рыжый
замечание--верное! прячут, отвозят в соседние области, куда угодно, но не =сдают= полиции!
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5 час.
Лариса Козлова
"Мама цыганская привела..." Ну так мама помнит, наверное, как в Коркино начали цыган громить. Вот и притащила своих "шалунов" поизвиняться на камеру. Только почему-то не верит уже никто этим извинениям - осточертели, если честно.
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5 час.
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