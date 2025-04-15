"В камеру смотри!": Цыганская мама сама привела своих "мальчиков" в полицию. Они избили девочку

Статья заказная, создана в целях нас коренных жителей ввести в заблуждение. Неповерю, что бы цыганка своих цыганят сдала, лож!

замечание--верное! прячут, отвозят в соседние области, куда угодно, но не =сдают= полиции!

Лариса Козлова

"Мама цыганская привела..." Ну так мама помнит, наверное, как в Коркино начали цыган громить. Вот и притащила своих "шалунов" поизвиняться на камеру. Только почему-то не верит уже никто этим извинениям - осточертели, если честно.