Почему при заваривании чая появляется пленка: ка устранить досадный и неприятный момент, чтобы наслаждаться напитком Ольга БезродняяНа поверхности чая иногда появляется маслянистая плёнка: этот эффект связан с особенностями воды, используемой для заваривания, или взаимодействием компонентов самого напитка, что вызывает любопытство и вопросы у любителей почаевать.
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