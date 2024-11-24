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Почему при заваривании чая появляется пленка: ка устранить досадный и неприятный момент, чтобы наслаждаться напитком

Почему при заваривании чая появляется пленка: ка устранить досадный и неприятный момент, чтобы наслаждаться напитком

Почему при заваривании чая появляется пленка: ка устранить досадный и неприятный момент, чтобы наслаждаться напитком Ольга БезродняяНа поверхности чая иногда появляется маслянистая плёнка: этот эффект связан с особенностями воды, используемой для заваривания, или взаимодействием компонентов самого напитка, что вызывает любопытство и вопросы у любителей почаевать.

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