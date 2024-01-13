Опубликовано видео с последствиями военных баталий в Крынках Херсонской области. Село выглядит так, как будто на него сбросили атомную бомбу.
Как после атомной бомбы: кадры последствий боёв в Крынках (ВИДЕО)
Комментарии
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лл
лина любимцева
ВОТ КАК жЫдо-бандэровцы ЦЕПЛЯЮТСЯ ЗА РУССКУЮ ЗЕМЛЮ!!! Наизнанку готовы вывернуть.
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16 час.
Дмитрий Гурин
Им сама земля по бубну. Они цепляются за полезные ископаемые, в частности на залежи редкоземельных металлов а конкретно Лития. Как раз там расположены самые крупные из известных пока что залежей. Что будет дальше им глубоко наплевать. Почитайте книгу (к сожалению аудио нет) Ф. Форсайта "Псы войны" поймете хотя книга и написана в 1974-м.
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14 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Пусть цепляються пока не устанут.
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3 час.
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