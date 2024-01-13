Русская весна
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Русская весна

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Как после атомной бомбы: кадры последствий боёв в Крынках (ВИДЕО)

Как после атомной бомбы: кадры последствий боёв в Крынках (ВИДЕО)

Опубликовано видео с последствиями военных баталий в Крынках Херсонской области. Село выглядит так, как будто на него сбросили атомную бомбу.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ВОТ КАК жЫдо-бандэровцы ЦЕПЛЯЮТСЯ ЗА РУССКУЮ ЗЕМЛЮ!!! Наизнанку готовы вывернуть.
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16 час.
Дмитрий Гурин
Им сама земля по бубну. Они цепляются за полезные ископаемые, в частности на залежи редкоземельных металлов а конкретно Лития. Как раз там расположены самые крупные из известных пока что залежей.  Что будет дальше им глубоко наплевать. Почитайте книгу (к сожалению аудио нет) Ф. Форсайта &quot;Псы войны&quot; поймете хотя книга и написана в 1974-м.
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14 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Пусть цепляються пока не устанут.
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3 час.

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