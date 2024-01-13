Как после атомной бомбы: кадры последствий боёв в Крынках (ВИДЕО)

Дмитрий Гурин

Им сама земля по бубну. Они цепляются за полезные ископаемые, в частности на залежи редкоземельных металлов а конкретно Лития. Как раз там расположены самые крупные из известных пока что залежей. Что будет дальше им глубоко наплевать. Почитайте книгу (к сожалению аудио нет) Ф. Форсайта "Псы войны" поймете хотя книга и написана в 1974-м.