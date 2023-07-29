ТОПОР ПРАВДЫ А его хоть кто-то слушал вообще? Сомнительно, не правда ли? Смотрите, говорит он много.
Верховный не указ: на ехидство Минтранс просто кивнул, но не был привлечён к ответственности
Комментарии
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s
sorsw
"А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь" - российско - советская традиция...
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10 час.
Анатолий Зотов
Есть всего три метода руководства. Правда иногда происходит смешение, как везде. 1-Я начальник - ты дурак. (работает, если начальник очень умный, а подчинённые не очень. Часто приводит к краху.) 2 - Мы тут посоветовались и я решил. (Работает когда начальник умный а коллектив ответственный. Может работать очень долго.) 3 - Я не знаю как надо, но сделайте правильно. ( работает, если начальник никакой, а коллектив правильный. Иногда работает.) По мне так 2 самый действенный. Допускает ошибки и исправление их.
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7 час.
Кошмар
Моё мнение - автор дурак или провокатор.
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5 час.
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