Верховный не указ: на ехидство Минтранс просто кивнул, но не был привлечён к ответственности

Анатолий Зотов

Есть всего три метода руководства. Правда иногда происходит смешение, как везде. 1-Я начальник - ты дурак. (работает, если начальник очень умный, а подчинённые не очень. Часто приводит к краху.) 2 - Мы тут посоветовались и я решил. (Работает когда начальник умный а коллектив ответственный. Может работать очень долго.) 3 - Я не знаю как надо, но сделайте правильно. ( работает, если начальник никакой, а коллектив правильный. Иногда работает.) По мне так 2 самый действенный. Допускает ошибки и исправление их.