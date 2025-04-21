Мужчина в Сеуле поджег многоэтажный дом с помощью распылителя для пестицидов

Yonhap пишет, что подозреваемый использовал распылитель для пестицидов, в который залил масло.<strong>60-летний мужчина устроил пожар на 21-этаже жилого дома в Сеуле, один человек погиб и шесть пострадали, <a href="https://www.
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