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Бойцы ВСУ обстреляли из минометов населенный пункт Донецкий в ЛНР

Бойцы ВСУ обстреляли из минометов населенный пункт Донецкий в ЛНР

населенный пункт Донецкий в ЛНР. В сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что бойцы ВСУ вели огонь с позиций, расположенных в населенном пункте Новотошковское.

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