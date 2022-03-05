Бойцы ВСУ обстреляли из минометов населенный пункт Донецкий в ЛНР

населенный пункт Донецкий в ЛНР. В сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что бойцы ВСУ вели огонь с позиций, расположенных в населенном пункте Новотошковское.
населенный пункт Донецкий в ЛНР. В сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что бойцы ВСУ вели огонь с позиций, расположенных в населенном пункте Новотошковское.
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