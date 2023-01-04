Вместо умершего мишки. Барнаульский зоопарк показал нового медведя Медведица уже познакомилась с новым «супругом» и хорошо его приняла Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал видео с новым медведем Тимошкой.