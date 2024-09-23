Отправившийся в очередной «судьбоносный» вояж нелегитимный «президент» Украины Зеленский, рекламируя тот «план победы», который он якобы везет для ознакомления не только нынешнему президенту США Джо Байдену, а и прочим американским политикам «первой величины», заявил, что в случае одобрения такового «трансатлантическими союзниками» конфликт в «нэзалэжной» может быть завершен буквально «до конца нынешнего года».