Игру Миранчука за океаном еще рано оценивать

Такое заявление сделал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис. Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями о первом голе Алексея Миранчука за «Атланта Юнайтед» в MLS.
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