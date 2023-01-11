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Фекалии и кишечную палочку обнаружили в питьевой воде Уссурийска

Фекалии и кишечную палочку обнаружили в питьевой воде Уссурийска

В декабре специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора, которая находится в Уссурийске, исследовали пробы воды природной, централизованного и нецентрализованного водоснабжения Уссурийска, Находки и Владивостока.

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