Bloomberg: состояние Цукерберга выросло в шесть раз до 201 млрд долларов

Состояние американского разработчика, медиамагната, главы корпорации Meta (экстремистская организация, её деятельность запрещена в РФ), которой принадлежит Facebook (запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ), Марка Цукерберга выросло в шесть раз после запуска метавселенной.