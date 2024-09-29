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Bloomberg: состояние Цукерберга выросло в шесть раз до 201 млрд долларов

Bloomberg: состояние Цукерберга выросло в шесть раз до 201 млрд долларов

Состояние американского разработчика, медиамагната, главы корпорации Meta (экстремистская организация, её деятельность запрещена в РФ), которой принадлежит Facebook (запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ), Марка Цукерберга выросло в шесть раз после запуска метавселенной.

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