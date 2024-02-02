«Я солдат президента» – Аксёнов не хочет повышения по госслужбе

Аксёнов 10 лет почти работает руководителем Крыма! зачем менять что то ?!

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лина любимцева

Я УВАЖАЮ АКСЕНОВА!! И полностью ему ДОВЕРЯЮ... Храни его Господь!! Крепкого ему здоровья, семейного благополучия и удачи во всем.