Политнавигатор Глава Крыма Сергей Аксёнов не видит себя государственным служащим федерального уровня.
«Я солдат президента» – Аксёнов не хочет повышения по госслужбе
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛБ
Людмила Боченкова
Аксёнов 10 лет почти работает руководителем Крыма! зачем менять что то ?!
Ответить
14 час.
Лидия Курзаева
Спасибо Аксёнову за Крым! 👍
Ответить
11 час.
лл
лина любимцева
Я УВАЖАЮ АКСЕНОВА!! И полностью ему ДОВЕРЯЮ... Храни его Господь!! Крепкого ему здоровья, семейного благополучия и удачи во всем.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии