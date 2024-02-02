Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Я солдат президента» – Аксёнов не хочет повышения по госслужбе

«Я солдат президента» – Аксёнов не хочет повышения по госслужбе

Политнавигатор Глава Крыма Сергей Аксёнов не видит себя государственным служащим федерального уровня.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
Аксёнов 10 лет почти  работает  руководителем Крыма! зачем менять что то ?!
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14 час.
Лидия Курзаева
Спасибо Аксёнову за Крым! 👍
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11 час.
лл
лина любимцева
Я УВАЖАЮ АКСЕНОВА!! И полностью ему ДОВЕРЯЮ... Храни его Господь!! Крепкого ему здоровья, семейного благополучия и удачи во всем.
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9 час.

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