"Хезболла" угрожает мобилизацией, если США не остановят войну в Газе

Global Look Press/Fatma Jomaa/Keystone Press Agency Портал Al-Jarida со ссылкой на источник сообщает, что Иран и "Хезболла" поставили Вашингтону ультиматум: если США не остановят боевые действия в секторе Газа, то будет объявлена всеобщая мобилизация.