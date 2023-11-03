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"Хезболла" угрожает мобилизацией, если США не остановят войну в Газе

"Хезболла" угрожает мобилизацией, если США не остановят войну в Газе

Global Look Press/Fatma Jomaa/Keystone Press Agency Портал Al-Jarida со ссылкой на источник сообщает, что Иран и "Хезболла" поставили Вашингтону ультиматум: если США не остановят боевые действия в секторе Газа, то будет объявлена всеобщая мобилизация.

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