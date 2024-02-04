Скончался президент Намибии Хаге Гейнгоб

соцсети Президент Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб скончался 4 февраля. Ему было 82 года. Глава государства в момент смерти находился в больнице в окружении жены и детей, сообщает офис главы государства на своей странице в соцсети Х.
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