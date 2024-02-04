РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 175 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Они всегда воевали против России..Сийярто: Венгрия ...
  • Betahon
    "Не шутите с Теха...
  • Betahon
    Мадьяры в конце концов сдулись!...Сийярто: Венгрия ...

Скончался президент Намибии Хаге Гейнгоб

Скончался президент Намибии Хаге Гейнгоб

соцсети Президент Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб скончался 4 февраля. Ему было 82 года. Глава государства в момент смерти находился в больнице в окружении жены и детей, сообщает офис главы государства на своей странице в соцсети Х.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх