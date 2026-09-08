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В России стартовали проекты «Орлята-дошколята» и «Добрые игры» для дошкольников

В России стартовали проекты «Орлята-дошколята» и «Добрые игры» для дошкольников

Проект «Добрые игры» включает разнообразные игровые занятия, беседы, творческие упражнения, чтение книг и совместные виды деятельности.

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