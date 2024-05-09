Военкор Филатов показал позицию «Тополь», откуда бойцы ВС РФ начали штурм Авдеевки

Андрей Филатов, военный корреспондент RT, рассказал об укрепленном командно-наблюдательном пункте “Тополь”, который находился в отряде “Шторм” 114-й бригады и 1-го армейского корпуса Вооруженных Сил России.
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