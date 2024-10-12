Синоптик Шувалов рассказал, когда в Ивановском регионе выпадет первый снег

По его словам, дождь с примесью мокрого снега будет идти весь этот деньПервый снег в Иванове ожидается в ночь с понедельника на вторник, сообщил "Ивановским новостям" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
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