Более 10 поджогов и взрывов совершили в Москве и Подмосковье за сутки: подробности

МОСКВА, 22 декабря, ФедералПресс. В течение суток в Москве и Московской области произошло более десяти инцидентов, связанных с поджогами банкоматов и взрывами пиротехнических изделий в общественных местах.
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