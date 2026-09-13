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Царьград

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Польша выведет из строя всю энергетику России за шесть недель. Сикорский выступил с неожиданной угрозой

Польша выведет из строя всю энергетику России за шесть недель. Сикорский выступил с неожиданной угрозой

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с неожиданной угрозой. Он заявил, что если случится конфликт между Москвой и Варшавой, то последняя выведет из строя всю энергетику России за шесть недель.

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