Польша выведет из строя всю энергетику России за шесть недель. Сикорский выступил с неожиданной угрозой

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с неожиданной угрозой. Он заявил, что если случится конфликт между Москвой и Варшавой, то последняя выведет из строя всю энергетику России за шесть недель.
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