«Волонтеров» Бодона де Мони-Пажоля и Геннадия Германовича спецслужбы ликвидировали перед визитом на Украину Макрона На фото: президент Украины Владимир Зеленский (слева) и президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве, Украина.
Расстрел французов на трассе «Одесса-Киев»: Они слишком много знали
Комментарии
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b
borzov
расстреляли, да ХУЙ с ними. вообще, по гейропе пора шмальнуть ЯО, а то распоясались совсем, а так глядишь, у себя будет чем заняться...если будет кому, конечно
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13 час.
М
ММ
Не печалься, Зеля! Кроме Макрона в Европе много других лидеров, которых ты можешь убить.
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2 час.
валентина трапезникова
Спасибо Драго Босничу за правдивую информацию.
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28 мин.
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