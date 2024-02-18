Заноза
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Заноза

14 139 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валентина трапезникова
    Спасибо Драго Босничу за правдивую информацию.Расстрел французо...
  • ММ
    Не печалься, Зеля! Кроме Макрона в Европе много других лидеров, которых ты можешь убить.Расстрел французо...
  • Ливень
    перекрыть паразитам все доходы и вообще все ручейки вывода денег из России и каналы поставки гастеров... и каждому го..."Повезут деньги в...

Расстрел французов на трассе «Одесса-Киев»: Они слишком много знали

Расстрел французов на трассе «Одесса-Киев»: Они слишком много знали

«Волонтеров» Бодона де Мони-Пажоля и Геннадия Германовича спецслужбы ликвидировали перед визитом на Украину Макрона На фото: президент Украины Владимир Зеленский (слева) и президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве, Украина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
b
borzov
расстреляли, да ХУЙ с ними. вообще, по гейропе пора шмальнуть ЯО, а то распоясались совсем, а так глядишь, у себя будет чем заняться...если будет кому, конечно
Ответить
13 час.
М
ММ
Не печалься, Зеля! Кроме Макрона в Европе много других лидеров, которых ты можешь убить.
Ответить
2 час.
валентина трапезникова
Спасибо Драго Босничу за правдивую информацию.
Ответить
28 мин.

Картина дня

наверх