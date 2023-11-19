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Брендан Аллен: «Хочу получить место в карде UFC 300. Мне нужен претендентский бой»

«Победа над Крейгом? Я знал, что буду быстрее и сильнее, так что это не удивительно. Я побил всех соперников, которые выходили против меня.

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