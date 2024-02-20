Путин подарил Ким Чен Ыну машину российского производства

О подарке пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Сообщается, что личную машину российского производства передали в адрес лидера КНДР 18 февраля 2024, что стало «ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран».