Разработчики Lost Ark дарят набор «Героический прыжок» за ошибки в обновлении «Арбитры Времени»Последнее обновление «Арбитры Времени» в русскоязычной версии MMORPG Lost Ark принесло с собой не только различные нововведения, но и некоторые ошибки, включая проблему с «Пропусками Тризиона» до Северного и Южного Крузана.