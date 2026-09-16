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Рөстәм Миңнеханов белән митрополит Кирилл хәрбиләргә ярдәм итү турында сөйләште

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл белән очрашты. Очрашу Республика Хөкүмәте йортында узды, дип хәбәр итә Татарстан Рәисе матбугат хезмәте.

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