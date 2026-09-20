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Татар-информ

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На празднике «Время быть вместе» работает пункт отбора на службу по контракту

На празднике «Время быть вместе» работает пункт отбора на службу по контракту

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ» Сегодня на празднике «Время быть вместе» у Центра семьи «Казан» развернулся мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

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