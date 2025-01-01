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Хазин о крушении самолета, об опасности разжигания этнических конфликтов и о другом

Хазин о крушении самолета, об опасности разжигания этнических конфликтов и о другом

https://khazin.ru/kommentarij-. Что касается истории с самолетом - нас раскатали по кочкам. Вражеские силы проявили себя не только в Баку, но и в Москве.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
не понимаю  почему такая реакция  у  Алиева  ?  почему тк по хамски .  почему  с такой злобой :  недавно был у Путина  дружба на век   а здесь ?  как будто  самолет   сбили специально
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6 час.
Юрий Белов
Хазину кажется , что он шибко *умный* ! Козе понятно , что конфликта не избежать ! Народ сам возьмётся изгонять *дорогих гостей* из СВОЕГО (заметьте) дома ! Они , присосавшиеся к халяве обезьяны , сами добром отсюда - не уйдут !
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6 час.
ИВ
Иван Вакула
Объективный разбор полёта пока не опубликован, не надо гадать. Всё или много расшифруют ящички, а пока не надо попусту гнать УрГУ.
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4 час.

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