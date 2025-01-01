https://khazin.ru/kommentarij-. Что касается истории с самолетом - нас раскатали по кочкам. Вражеские силы проявили себя не только в Баку, но и в Москве.
Хазин о крушении самолета, об опасности разжигания этнических конфликтов и о другом
Комментарии
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тн
татьяна неструева
не понимаю почему такая реакция у Алиева ? почему тк по хамски . почему с такой злобой : недавно был у Путина дружба на век а здесь ? как будто самолет сбили специально
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6 час.
Юрий Белов
Хазину кажется , что он шибко *умный* ! Козе понятно , что конфликта не избежать ! Народ сам возьмётся изгонять *дорогих гостей* из СВОЕГО (заметьте) дома ! Они , присосавшиеся к халяве обезьяны , сами добром отсюда - не уйдут !
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6 час.
ИВ
Иван Вакула
Объективный разбор полёта пока не опубликован, не надо гадать. Всё или много расшифруют ящички, а пока не надо попусту гнать УрГУ.
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4 час.
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