Хазин о крушении самолета, об опасности разжигания этнических конфликтов и о другом

тн татьяна неструева не понимаю почему такая реакция у Алиева ? почему тк по хамски . почему с такой злобой : недавно был у Путина дружба на век а здесь ? как будто самолет сбили специально

Юрий Белов Хазину кажется , что он шибко *умный* ! Козе понятно , что конфликта не избежать ! Народ сам возьмётся изгонять *дорогих гостей* из СВОЕГО (заметьте) дома ! Они , присосавшиеся к халяве обезьяны , сами добром отсюда - не уйдут !