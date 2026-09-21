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Вэнс признал, что конфликт на Украине тяжело поддаётся урегулированию

Вэнс признал, что конфликт на Украине тяжело поддаётся урегулированию

Вооружённый конфликт на Украине тяжело поддаётся урегулированию. Это признал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

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