На узкой дороге автомобили ударились зеркалами: кто виноват

Зима подходит к концу, но несмотря на это на дорогах нашей страны огромное количества снега, который заузил дорогу настолько, что в некоторых местах с трудом могут разъехаться два встречных автомобиля, да и без снега таких участков дорог тоже хватает.
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