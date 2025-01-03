02,01,25 Курахово - Улаклы Активные боевые действия в районе Курахово. Успешное поражение танка ВСУ в результате серии обстрелов FPV-дронами ВС РФ при отходе с огневой позиции западнее Улаклы.
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02,01,25 Курахово - Улаклы Активные боевые действия в районе Курахово. Успешное поражение танка ВСУ в результате серии обстрелов FPV-дронами ВС РФ при отходе с огневой позиции западнее Улаклы.
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