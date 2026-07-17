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Царьград

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Найке Ривелли начнет оформление гражданства России этой осенью

Найке Ривелли начнет оформление гражданства России этой осенью

Певица Найке Ривелли, дочь Орнеллы Мути, приступила к оформлению российского гражданства. В интервью «Известиям» она отметила, что часто бывает в России и планирует купить недвижимость в Москве или Санкт-Петербурге, подчеркивая важность русских корней.

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