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Запад - это ржавая маразмоколонка

Запад - это ржавая маразмоколонка

Много лет не только нам, но и всему миру изо всех европейских утюгов рассказывают про то, что - Россия - это отсталая, ржавая "страна-бензоколонка".

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Комментарии
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Natalija Osminina
Китайцы живут компактно, поэтому заходишь в их район- видишь. Не заходишь-не видишь. Но в любом случае, если бы китайцев в Канаде  стало 40% -  это практически каждый второй.
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9 час.
Natalija Osminina
Жаль, сейчас не узнать, кто ставит лайки-дистайки. А вот мне интересно: кто на очевидный факт, приведенный Дмитренко, поставил ему дислайк ?)))
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8 час.
саша дмитренко
верняк  фашист  алтайцев))))
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8 час.

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