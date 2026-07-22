Зеленский обсудил усилия по завершению конфликта с посланниками Трампа

Журналист издания Axios Барак Равид сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил варианты возобновления дипломатических усилий по урегулированию на Украине со спецпосланниками президента США Дональда Трампа.
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