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Газета.ру

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Зеленский обсудил усилия по завершению конфликта с посланниками Трампа

Зеленский обсудил усилия по завершению конфликта с посланниками Трампа

Журналист издания Axios Барак Равид сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил варианты возобновления дипломатических усилий по урегулированию на Украине со спецпосланниками президента США Дональда Трампа.

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