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Илон Маск заявил, что Дональд Трамп фигурирует в файлах миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна на фоне их конфликта

Илон Маск заявил, что Дональд Трамп фигурирует в файлах миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна на фоне их конфликта

Илон Маск на фоне публичного конфликта с Дональдом Трампом заявил, что президент США фигурирует в материалах дела миллиардера Джеффри Эпштейна, признанного виновным в секс-торговле и совращении несовершеннолетних.

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