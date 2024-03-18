В Ангарске осужден грабитель офиса микрозаймов, унесший с собой фальшивые купюры

В Ангарске перед судом предстал 37-летний рецидивист, который за 10 дней совершил три грабежа. Сначала ангарчанин потерпел неудачу в ограблении офиса микрозаймов, откуда похитил 150 тысяч рублей, однако деньги оказались фальшивыми.
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