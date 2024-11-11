На трассе М12 в Татарстане открылся дополнительный съезд

В Татарстане на 822 км трассы М12 «Восток» завершилось строительство дополнительного съезда. По нему можно выехать на автодорогу Р239 Казань-Оренбург со стороны Шали в направлении Оренбурга, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».
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