На трассе М12 в Татарстане открылся дополнительный съезд

В Татарстане на 822 км трассы М12 «Восток» завершилось строительство дополнительного съезда. По нему можно выехать на автодорогу Р239 Казань-Оренбург со стороны Шали в направлении Оренбурга, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».