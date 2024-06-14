ВСУ выпустили по территории ДНР 106 боеприпасов за сутки — СЦКК

Тридцать семь обстрелов территории ДНР зафиксировано за минувшие сутки, ВСУ выпустили 106 единиц различных боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 15 июня в своем Telegram-канале.